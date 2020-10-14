من بينهم عميد بلدية جنزور ..النائب العام يحيل المتهمين بقضية طرح الأحمال لمحكمة باب بن غشير

أكد مدير مكتب الإعلام بمكتب النائب العام “عبد المنعم الهوني” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية قيام قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتقدم المتهمين في القضية رقم 283/2020 باب بن غشير، لمحكمة باب بن غشير بتهمة استغلال الوظيفة في تخويف الغير واستعمال القوة لارغامهم عن الامتناع عن العمل، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير والأضرار بالآخرين.

وبين “الهوني” أن المتهمين في هذه القضية هم عميد بلدية جنزور، ومشرف محطة تحويل الحرشة، ومشرف محطة تحويل الزاوية، ومشرف محطة تحويل الخمس، ومدير إدارة محطات الوسطى.

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