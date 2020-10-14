هيئة مكافحة الفساد تبحث ملف المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية بقطاع الصحة

بحث المسؤلون عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء ملف المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية داخل مخازن ومستودعات قطاع الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة متابعة القطاع العام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث ناقش المجتمعون كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والأدوية منتهية الصلاحية بالطرق السليمة المواكبة للمعايير والمقاييس الدولية السليمة والمعمل بها، وكذلك عملية نقلها من مختلف المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها.

وطالبت الهيئة الوطنية في بيان لها بضرورة الوقوف على حلحلة جميع المختنقات وتذليل الصعاب باعتبارها مسؤولية تضامنية تمس الأمن الصحي للوطن والمواطن على حدٍ سواء.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على عقد اجتماع لاحق لاستعراض بعض الملفات ذات العلاقة بالإضافة إلي تقديم بعض المقترحات من الحاضرين والتوصيات بالخصوص للوصول للهدف المنشود.

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