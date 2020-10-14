داخلية الوفاق توضح لصدى حقيقة القبض على “البيدجا”

أكد عضو مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “طارق عون” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن ‏من قام بالقبض على “عبدالرحمن البيدجا” هي قوة عاصفة العاصمة التابعة لمديرية أمن طرابلس وتم تسليمه لإدارة العمليات الخاصة التابعة لوزارة داخلية الوفاق، مشيرا إلى أنه لاعلاقة لقوة إنفاد القانون أو قوة الردع بالفعل.

وأضاف “عون” ضمن تصريحه لصدى أن في هذه الأثناء قد قام مجموعة من الخارجين عن القانون بقفل الطريق السريع قرب منطقة غوط الشعال، وإطلاق نار كثيف من مجموعة تابعة “للبيدجا”.

يذكر أن “البيدجا” قد سجل في وقت سابق بقائمة المتهمين بتهريب الوقود دولياً من مصفاة الزاوية، مع نفيه تكراراً تهريب الوقود.

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