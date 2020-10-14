مطار بنينا يؤكد عدم جاهزيته لاستقبال أي رحلة من المنطقة الغربية

أكدت عضو مكتب الإعلام بمطار بنينا الدولي “دارين أمير” اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن مايتداول حول عدم جاهزية مطار بنينا لاستقبال الرحلات هي حقيقة، مشيرا إلى أن المطار غير جاهز حاليا لاستقبال رحلات داخلية كانت او دولية.

وأوضحت عضو مكتب الإعلام أن هذه الأوامر جاءت من قبل القيادة العامة التابعة للبرلمان بطبرق، مبينا أن الأسباب غير معلومة حتى الآن.

وكانت قد أوضحت الخطوط الأفريقية لصحيفة صدى اليوم أنها عازمة على تسيير رحلة لها يوم الجمعة المقبل من مطار معيتيقة إلى مطار بنينا.

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