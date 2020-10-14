الليرة التركية تسجل أدنى مستوى على الإطلاق

وصلت العملة التركية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 8 ليرات للدولار.

ويأتي هذا التراجع وسط التوترات التي تمر بها تركيا، وسجلت عملتها الأسبوع الماضي أضعف مستوياتها بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت بلومبيرغ أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

وفقدت الليرة حوالي 0.5% لتسجل 7.8 مقابل الدولار منتصف الأسبوع الماضي، فيما سجلت اليوم أدنى مستوياتها لتقترب من الـ 8 ليرة تركية حيث سجلت 7.95 في أدنى سعر لها، قبل أن تعاود الصعود إلى 7.91 ليرة تركية.

وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ إس-400 التي اشترتها تركيا العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن.

وقالت بلومبرغ إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم. ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع.