“الدولية للطاقة” تتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا إلى 700 ألف برميل نفط يوميا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط من 300 ألف برميل في اليوم حاليًا إلى 700 ألف برميل في اليوم في شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الوكالة في تقريرها عن سوق النفط خلال أكتوبر، إلى أن ليبيا خارج اتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وبإمكانها إنتاج المستويات التي تريدها من النفط، وفق ما نشرت الوكالة على موقعها الرسمي.

وأكدت الوكالة، إمكانية الزيادة المستمرة في إنتاج النفط في ليبيا على المدى الطويل، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار الأخير ساعد في زيادة الإنتاج النفطي في البلاد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة، إن العرض العالمي قد يرتفع من 91.3 مليون برميل في اليوم إلى نحو 92 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث من عام 2020 إذا استمر الإنتاج الليبي.

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