“زلاف” تبحث إمكانية تزويد محطة “أوباري” بالغاز الطبيعي‎

عقدت شركة “زلاف”، اجتماعًا فنيًا، بمقر الشركة العامة للكهرباء أمس الأربعاء، ضمّ كلاً من عضو لجنة الادارة للهندسة والمشاريع ومدير مشروع حقل “العطشان”؛ لبحث إمكانية تزويد محطة كهرباء “أوباري” بالغاز الطبيعي.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تذليل كافة الصعاب لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، والذي، بدوره، سيساهم في توفير التكلفة التشغيلية لهذه المحطة ويدعمها فنيًا، ويزيد من كفاءتها والحدّ من التلوث البيئي.

وكان فريق عمل مكلف من شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز قد قام، في وقت سابق، بمسح لمنطقة حقل “العطشان” بالإضافة إلى حقول أخرى، وذلك للوقوف على حالة الآبار التي تم حفرها في السابق إضافة لتتبع المسارات الممكنة لخط تصدير الغاز المستقبلي، الذي سوف يقوم بتغذية محطة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية بالوقود الغازي بمعدل ضخ يبلغ حوالي 150 مليون قدم مكعب يوميًا.

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