المؤسسة الوطنية للنفط ترحب باعتقال عبدالرحمن ميلاد “البيدجا” لتورطه في تهريب الوقود

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس اليوم الخميس، باعتقال عبدالرحمن ميلاد الملقب بالبيدجا، المتورط في عمليات تهريب الوقود والاتجار بالبشر، إضافة إلى تعامله مع المافيا الإيطالية.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إنها تلقت بنوع من السرور خبر اعتقال البيدجا المرتبط نشاطه الإجرامي بتهريب الوقود والمحروقات والتى كانت المؤسسة تلاحقه جنائيا نظير ما ارتكبه.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة تأمل بأن يتم ضبط واعتقال جميع المطلوبين في قضايا تهريب الوقود وكذلك تعطيل المنشآت النفطية والذين صدرت في حقهم أوامر جنائية من النائب العام.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت مساء أمس الأربعاء، اعتقال عبدالرحمن ميلاد في العاصمة طرابلس، حيث قالت إنه تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجنايات الدولية في مسائل تتعلق بتهريب الوقود والاتجار بالبشر.

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