“المحاسبة” بالبيضاء يطلع على جهود توحيد إدارات شركات الطيران بالمنطقة الشرقية

قال دديوان المحاسبة في مدينة البيضاء اليوم الخميس، إن رئيسه عبدربه صالح اطلع على جهود توحيد إدارات شركات الطيران بالمنطقة الشرقية أثناء استقباله مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة ومدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية بمنطقة بنغازي.

ووفق بيان صادر عن الديوان، استعرض الاجتماع نتائج جهود توحيد الشركة بعد الانقسامات السابقة وسير العمل بها والصعوبات التي واجهتها جراء الانقسام وحالة جائحة كورونا والتدابير اللازم اتخاذها.

وأضاف بأن الديوان أكد على استمرار الجهود التي ساهمت في توحيد الشركة بعد الانقسامات التي سادت لفترات طويلة وجهود المحافظة على أموال الشركة خلال تلك الفترة.

وكانت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة أعلنت في وقت سابق عن توحيد إدارات شركات الطيران بالمنطقة الشرقية وإنهاء حالة الانقسام الحاصلة منذ فترة طويلة.

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