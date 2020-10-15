اقتصاد

العمل والتأهيل تناقش مؤشرات الباحثين عن العمل

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد أعضاء لجنة التدريب بوزارة العمل والتأهيل اجتماعاً مع خبراء مركز المعلومات والتوثيق وذلك لاستعراض مؤشرات الباحثين عن العمل .

تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الباحثين من حيث الفئات العمرية وتوزيعهم حسب المناطق لتتناسب مع متطلبات سوق العمل الليبي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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