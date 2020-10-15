“حسني بي” يرد على ماورد من اتهامه بالاستيلاء على ممتلكات ليبية بتونس ويطالب تاكيد أو استنكار على ما إدعى به مالك بعيو

رد رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته “ًصدى الاقتصادية” حول ادعاء على استيلاءه على أرض بتونس بمنطقة ” سكرة” المملوكة للشركة التونسية Comaprim .

وقال “حسني بي” منذ قرابة أربع أو خمسة سنوات تلقيت اتصال من السيد منصف الهنتاتي و أفادني بأنه شريك و مدير عام مفوض لشركة تونسية تسمى ComaprimTunisie شركة استثمار عقاري ،كما أفادني بأن شركة Comaprim تمتلك قطعة أرض ( هكتار 10،000متر ) بمنطقة ” سكرة ” مجاورة لأرض كنا اشتريناها منذ عام 1980 أو قبل ذلك ( لم يذكر لي المساهمين الليبيين بالشركة حينها ).

وتابع بالقول: المنطقة كانت معروفة باسم اللاعب التونسي ” منجي سليم ” حيث شيد بها فيلا سكنيه فخمة على مساحة هكتار و اشتهرت المنطقة بذلك “منطقة فيلا اسليم” ، وموقع أرضنا ملاصق و أقرب للطريق الرئيس في حين أن أرض شركة Comaprim موقعها يطل على منطقة خلفية ( منطقة شعبية) .

وبحسب “حسني بي” فقد طلب السيد الهنتاتي حينها ، منحهم حق فتح طريق و المرور على طريق خاص بنا مع توسيع الطريق بالأرض التابعة لنا لإقامة مشروع سكني فيلات ،”رأيت حينها فرصة نمو قيمة أرضنا” ووافقت منحهم الحق شريطة أن يعوضوني لكل متر من أرضي المشتركة بمثلها أمتار بأرضهم ( بدون أن أطالب فارق تسعيرة الأرض حيث قيمة أرضي كانت 10% أعلى من قيمة أرضهم ) .

وأضاف بالقول: بعد التحاور المبدئي المتواصل ، اختفوا و لم يجددوا التواصل و لم ابحث عنهم ،ومنذ قرابة سنتان اتصلت بي سيدة ليبية “صليحة العربي” ، قدمت نفسها مديرة تجارية مع الاستثمارات الخارجية الليبية (و كانت تسألني على ذات الموضوع “أرض سكرة” ) وأفادتني بأن أغلبية الملاك تونسيين بنسبة 51% و لكن شركة Lafico الليبية تمتلك 49% .

كما أفادتني حينها السيدة صليحة بأنهم يرغبون بيع القطعة و كان ردي المباشر “عدم رغبة الشراء” كما أعلمتها عن سابق حديثي مع السيد منصف الهنتاتي مدير عام الشركة التونسية المالكة Comaprim و ما كان قد طرح و لم ننهي ، وانتهى الحديث حينها حتى تواصلت معي السيدة صليحة مرة ثانية بعدها بشهر تعلمني بأنهم يتفاوضون مع مستثمر تونسي و يرغبون تجديد موضوع فتح الطريق من الأرض التابعة لي حيث هذا شرط المشتري مع تبادل المساحات حسبما طرح منذ 5 سنوات ( أعدت لهم ذات العرض ) بل أبلغتهم استعدادي و ذهبت أبعد من ذلك حيث عرضت عليهم توحيد و اجراء مخطط مشترك حتى نوفر قرابة 10% من المساحات العامة لصالح الطرفين ( 1000 متر كل منا ) .

وتابع بالقول: أبلغوني حينها بأنهم قد تواصلوا مع مهندس تخطيط معماري يعمل معهم اسمه “حاتم غربي” و تم تحديد موعد مع المهندس حاتم بمكتبهم و تقابلنا لأول مرة بالمكتب ، وتم تبادل أراء مبدئية و تم التوافق المبدئي على أساس انشاء مخطط مشترك، و الاتفاق المبدئي كان على أساس لكل طرف منا 50% من المسقوف و 50% من الأراضي الصافية (للعلم لم أطلب منهم فارق سعر الأرض 10% حيث أرضي أقرب للطريق العام و لدي طريق للواجهة ) .

وتابع “حسني بي”: قام المهندس حاتم غربي برسمة مبدئية للمخطط و أفادني بأنه يجب تجهيز البنية التحتية و قدر تكلفة البنية التحتية 1.5 مليون دينار تونسي ، واعتذرت شركة Comaprim المشاركة بتكاليف البنية التحتية نظراً لما يواجهون من مشاكل مالية حسب ادعائهم و بحضور المهندس حاتم،وطلبوا مني دفع القيمة عنهم و بناء على ذلك وافقت التمويل على أن ترجع لي الحصة بعد بيعهم الأرض لمستثمر تونسي اخر .( لا أعرفه و لم يدلون لي باسمه) .

وتابع “حسني بي”: في يناير 2020 اتصلت بي مجدداً السيدة صليحة و طلبت اللقاء و تقابل مع “صبري قشوط ” المدير العام لشركة Lafico ” و فعلا تقابلنا و أفادني بأن موضوع بيع أرضهم للمستثمر التونسي باتت بالفشل و يعرضون علينا الشراء مجدداً و للمرة الرابعة ،وأبلغت السيدة صليحة و السيد قشوط عدم رغبتنا تملك مزيدا من العقارات بتونس ،وبعد رفضي ذلك أفادني بأن المصرف الليبي التونسي BTL عازم على افلاس شركة Comaprim و بيع الأرض بالمزاد العلني ، و كان ردي “مشكورين و عوضكم الله خير” لا يهمني الشراء .

وتابع بالقول: اتصلت بعدها هاتفيا بالسيدة صليحة و أبلغتها بأنه ” إذا ما قبل مصرف BTL نقل الرهن من شركة Comaprim لشركة بإسمنا ” و قبول Comaprim البيع بفارق السعر السوقي منقوص الرهن المصرفي قد أعيد النظر بالعرض المقدم للبيع من قبلهم “،وتواصلت السيدة صليحة بالمصرف BTL وتم رفض هذا العرض منهم وتوقف الحديث بالخصوص منذ يناير 2020 .

وأفاد بالقول: تفاجأت منذ أسبوع بأن سارق المسجلات “جمال الكافالي” بحسب وصفه ، قد نشر أخبار عن معلومات من الإدارة الجديدة للشركة في شخص السيد مالك بعيو ، واتصلت بمالك بعيو طالبا منه اصدار بيان رسمي من قبلهم بيان يبين الحقائق ( حيث التهم تشمل نصب و ابتزاز و كل ما هو واقع شركات ليبية وثقافة إلا ما رحم ربي) و للأسف لم يفعل ذلك و لم يصدر بيان و هذا يدل على شيء واحد وهو أن السيد مالك بعيو هو مصدر الكلام الكاذب الصادر و المنتشر “البطولات الوهمية بالقطاع العام “بحسب وصفه .

ووفقاً لحسني بي فكل ما حدث ليس إلا صراع بين موظفين لحكومة ليبيا بالخارج و لا أعلم عن دوافع الصراع إلا أنها مشبوهة ، مع تأكيده عن وجود المراسلات مع كل من ذكرتهم ” السيد الهنتاتي ، السيدة صليحة ، السيد حاتم الغربي ،السيد مالك بعيو ” لتؤكد ما أوردت، و هنا أطالب السيد مالك بعيو نفي ما ورد عنهم و عن شركتهم أو تأكيد ذلك علناً غير ذلك شخصياً اعتبره هو مصدر الاشاعة حتى ينفي أو يؤكد ما ورد .

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