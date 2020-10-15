تعرف على تفاصيل قضية “بدر بن عثمان” وشكشك وموقف النواب

أكد مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس على صحة ماتداول حول “بدر بن عثمان” المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الداخلي التابع للمؤسسة .

حيث أفاد المصدر أن بدر بن عثمان مدير الصندوق منذ 8 سنوات تقريباً ودائم السفر إلى بريطانيا على حساب الصندوق لأن عائلته مقيمة في لندن ويحمل الجنسية البريطانية ، وفقاً للمصدر ، وتم إيقافه عن العمل من قبل ديوان المحاسبة لعدة تجاوزات .

حيث قام “بدر بن عثمان” بتوجيه شكوى إلى مجلس النواب ضد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق مع “خالد شكشك” التي عارضت عليها لجنة الأجهزة الرقابية .

كما تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية اليوم مع أحد أعضاء مجلس النواب الذي أكد أن المقدمين الشكوى ضد رئيس ديوان هم مجموعة تم الحجز على حساباتهم وايقافهم عن العمل بسبب مخالفات تم رصدها من قبل الديوان ، فالأجدى هو التحقيق معهم وليس عرقلة عمل رئيس الديوان .

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