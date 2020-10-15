“بن يوسف” يناقش سبل حلحلة المشاكل التي تعيق تنفيذ عدد من المشاريع ببلدية سوق الجمعة

عقد عميد بلدية سوق الجمعة “هشام بن يوسف” اجتماعا صباح اليوم الخميس مع مدير عام شركة الأشغال العامة، وذلك لمناقشة المشاكل التي تعيق تنفيذ عدد من المشاريع التي تعاقدت عليها البلدية وسبل حلحلتها للبدء في تنفيذ تلك المشاريع.



وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فقد خلُصَ الاجتماع إلى الشروع فورًا في استكمال تنفيذ طريق المرغني الرابطة مع خلوة الزرارقة بطريق الحشان، وتنفيذ طريق بمحلة الفتح، وكشط طريق شارع الغاز تمهيدا لرصفه، والبدء في رصف الطريق الرابط بين شارع البرج بشارع العشرين من رمضان أمام مصحة السرور، إضافة إلى صيانة هبوطات الطرق داخل البلدية.



وفي ختام الاجتماع الذي حضره وكيل الديوان وإدارة المشروعات بالبلدية، قامت الإدارة التنفيذية وووكيل البلدية بالتوجه لمواقع المشاريع للتنفيذ الفوري.

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