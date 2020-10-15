“الكبير” يبحث مع 3 نواب مضمون إحاطته الأخيرة

استقبل محافظ المصرف المركزي “طرابلس” الصديق الكبير، أمس الأربعاء، في مكتبه بطرابلس، ثلاثة أعضاء من مجلس النواب؛ هم “سالم مسعود قنان وكمال بشير الجمل بالإضافة إلى عائشة المهدي شلابي”.

وناقش “الكبير” مع أعضاء مجلس النواب العديد من القضايا التي تخص الشأن العام، إلى جانب التطرق الى الوضع المالي لليبيا؛ في ضوء ما تضمنته إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي أمام مجلس النواب.

وكان “الكبير” قد أكّد، الأسبوع الماضي، خلال إحاطته أمام المجلس فيما يخص عمل مصرف ليبيا المركزي، والوضع الاقتصادي والسياسة النقدية؛ أن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2020 تجاوزت 21,8 مليار دينار.

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