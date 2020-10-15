ميناء بنغازي يستقبل 665 رأساً من الأبقار المستوردة من إسبانيا

أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي عن وصول سفينتين تجاريتين إلى أرصفة الميناء أمس الأربعاء.

واستقبل الميناء سفينة نقل الحبوب “كوين سارة” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 11700 طن من حبوب الشعير.

كما وصلت إلى الميناء سفينة نقل المواشي “برونا ليدي ستك” التابعة للوكيل الملاحي شركة الدوسر للتوكيلات الملاحية قادمة من دولة إسبانيا محملة بـ665 رأسا من الأبقار.

وكان ميناء بنغازي قد استقبل السفينة “ايجي فيوتشر”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 396 حاوية بضائع وسلع مختلفة، بالإضافة لرسو السفينة “تيلي راس”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 260 حاوية بضائع متنوعة.

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