مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يبحث مع مصرف الساحل والصحراء الاستثمار في أفريقيا

قال مجلس أصحاب الأعمال الليبيين اليوم الخميس، إن رئيسه عبدالله الفلاح بحث مع المدير العام لمصرف الساحل والصحراء الاستثمار في أفريقيا وتسهيل العمليات المصرفية أمام أصحاب الأعمال الليبيين.

ووفق بيان للمجلس، تناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى تتمحور حول الاستثمار في افريقيا وتسهيل العمليات المصرفية، إضافة إلى الدعوة لعقد اجتماعات مع المؤسسات المصرفية التابعة للمصرف في دول أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أوجه التعاون وآليات الاستثمار داخل الدول الأفريقية باعتبار أفريقيا أرضا خصبة للتبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع بمختلف أنواعها.

ويعتبر مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة أحد الأذرع المالية والمصرفية لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث تمتلك ليبيا حصة بالمصرف تصل إلى 70%، بينما تملك 14 دولة أفريقية أخرى بقية الحصة وبنسب متفاوتة، إضافة إلى امتلاك المصرف ما نسبته 80% من أصول مصرف الواحة والذي يعد أحد استثمارات المصرف في ليبيا.

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