اقتصاد

“عمل الوفاق” تُحرز تقدماً في محاربة الازدواج الوظيفي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين إن الوزارة قضت على نحو 75% من حالات الازدواج الوظيفي خلال عام 2020 بحسب قوله.

وأضاف الأمين في تصريحات إعلامية اأن مركز المعلومات والتوثيق عمل خلال العام الجاري على تسوية 5000 حالة ازدواج وظيفي في مختلف القطاعات ومن كامل ربوع ليبيا.

وتابع الوزير في بيان صحفي نشرته وزارة العمل والتأهيل على صفحتها الرسمية، أنه بعد التسوية أحيلت حالات الازدواج الوظيفي جميعها إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية.

وكانت لجنة تسوية أوضاع الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق قد أعلنت قبل يومين عن استلام مستندات عدد (350) شخصا، ضمن الدفعة 184.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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