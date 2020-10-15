“عمل الوفاق” تُحرز تقدماً في محاربة الازدواج الوظيفي

قال وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين إن الوزارة قضت على نحو 75% من حالات الازدواج الوظيفي خلال عام 2020 بحسب قوله.

وأضاف الأمين في تصريحات إعلامية اأن مركز المعلومات والتوثيق عمل خلال العام الجاري على تسوية 5000 حالة ازدواج وظيفي في مختلف القطاعات ومن كامل ربوع ليبيا.

وتابع الوزير في بيان صحفي نشرته وزارة العمل والتأهيل على صفحتها الرسمية، أنه بعد التسوية أحيلت حالات الازدواج الوظيفي جميعها إلى لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية.

وكانت لجنة تسوية أوضاع الازدواج الوظيفي بمركز المعلومات والتوثيق قد أعلنت قبل يومين عن استلام مستندات عدد (350) شخصا، ضمن الدفعة 184.

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