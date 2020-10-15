ارتفاع جديد للعملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي.. أخـر الأسعار

سجل سعر الدولار الامريكي والعملات الأجنبية ارتفاعا جديداً مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الخميس.

كما سجلت اسعار الذهب اليوم في ليبيا ارتفاعا جديدا امام الدينار.

ويأتي الإرتفاع وفق متداولين، لإرتفاع الطلب على شيكات الصكوك ، بعد القرار الذي جاء به النائب العام بأمر القبض على مدير مصرفي الجمهورية والصحاري.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 15-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.22 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.245 دينار

اليورو = 7.22 دينار

الجنية الإسترليني 7.96 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.26 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 277 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 323 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 369 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.60 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.15 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “مصرف الجمهورية”.

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