التدخل الإماراتي في ليبيا منع مؤسسة النفط من السيطرة على المنشآت النفطية

ذكرت مجلة” Eurasia Review ” اليوم الخميس أن أحد الأهداف الرئيسية للإمارات في ليبيا هو التحرك في اتجاه مصادرة مواردها النفطية و ثرواتها المعدنية.

وبحسب المجلة فقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي عن لقاء سري لمسؤولين إماراتيين مع حفتر، وذكر التقرير أن خليفة حفتر يعمل على تجارة صادرات النفط الليبي وكسب دعم الإمارات لبيع النفط غير المشروع خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة.

ووفقا للمجلة فإن أبوظبي تسعى لتسهيل عملية بيع النفط الليبي مباشرة عبر الاتفاق مع خليفة حفتر، حيث أن الدعم الإماراتي هو الذي دفع حفتر في خطوة غير مسبوقة إلى منع المؤسسة الوطنية للنفط من السيطرة على المنشآت النفطية في البلاد.

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