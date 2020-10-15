الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي “بريغوزين ” المتورط في أنشطة فاغنر في ليبيا

قال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن شركة فاغنر متورطة في انتهاكات متعددة ومتكررة لحظر الأسلحة المفروض على البلاد، حيث أنها نقلت أسلحة وشاركت في عمليات عسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف الاتحاد أنه فرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي “بريغوزين ” المتورط في أنشطة فاغنر في ليبيا، وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأموال، مشيرا إلى أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في ليبيا خاصة الأعمال التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار بما في ذلك انتهاكات حظر الأسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاولات التصدير غير المشروع للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية