شركات الطيران تتوقع تكاليف مرتفعة للرحلات إلى سبها بحال اضطرت للهبوط في بنينا

توقعت شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، ارتفاع تكاليف التشغيل في حال اضطرت للهبوط بمطار بنينا بالمنطقة الشرقية قبل الإقلاع مرة أخرى باتجاه مطار سبها الدولي جنوب البلاد.

وكانت السلطات العسكرية في المنطقة الجنوبية والتابعة للقيادة العامة، منعت هبوط طائرة الخطوط الجوية الأفريقية بمطار سبها قبل أن تعلن عن ضرورة هبوط جميع الرحلات إلى مطار بنينا للتفتيش ومن قظثم السماح لها بالذهاب إلى مطارات الجنوب.

وقال المتحدث باسم الخطوط الأفريقية معتز اسماعيل في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، إن الشركة توقفت عن تسيير الرحلات إلى مطار سبها الدولي بعد منع إحدى طائراتها مؤخرا، بينما أشار إلى منع الشركة من تسيير الرحلات إلى بنغازي أيضا.

وأضاف اسماعيل إلى أن قرار منع خطوط الطيران من تسيير الرحلات إلى سبها مباشرة ستكون مكلفة للغاية ومن المتوقع أن تضطر الشركات إلى التوقف عن تسيير الرحلات في حال استمر قرار هبوط الطائرات في بنينا قبل المغادرة إلى سبها.

ومن جهته قال المتحدث باسم شركة الخطوط الليبية محمد قنيوة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، بأن مثل هذه القرارات ستمنع الشركات من تسيير الرحلات إلى الجنوب مستقبلا نظرا إلى التكلفة العالية للتشغيل والصيانة.

وأشار إلى أن الخطوط الليبية لاتزال تعمل على إجراء رحلات إلى جميع المطارات في البلاد خلال الفترة المقبلة، لكن مثل هذه القرارات تعرقل خطط شركات الطيران بشكل عام.

وكانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تعتزم تسيير رحلات إلى مطار بنينا، حيث يبلغ سعر الرحلة 300 دينار، فيما يتوقع أن ترتفع الأسعار إلى الضعف أو أكثر من ذلك في حال تمكنت من تسيير رحلات للجنوب وفق قرار القيادة العامة في شرق البلاد.

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