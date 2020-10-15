اتفاق على السماح لمطار بنينا باستقبال رحلات قادمة من معيتيقة

قالت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة اليوم الخميس، إنها توصلت لاتفاق يقضي بالسماح لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي استقبال الرحلات الجوية القادمة من مطار معيتيقة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك عقب اجتماعات مكثفة بمقر الهيئة العامة للمواصلات والنقل ببنغازي لمدة أسبوع مع جميع الجهات ذات العلاقة لإعادة تشغيل قطاع الطيران مع واستئناف الرحلات الجوية بالمطارات الليبية شرقا وغربا وجنوبا.

ووفق بيان صادر عن المصلحة، فإن الاجتماعات تضمنت التواصل مع اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا للعمل بتوجيهاتهم من أجل حماية الركاب والموظفين بقطاع الطيران من وباء كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة عند تشغيل المطارات.

وأضاف بأن المطار يستعد لاستقبال الرحلة القادمة من مطار معيتيقة والتي تقل وفدا من الشركة الأفريقية وموظفين بمصلحة المطارات لتدشين أول رحلة للخطوط الأفريقية إلى بنغازي، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأشار البيان إلى قيام وفد من مصلحة المطارات وإدارة المطار وإدارة المنفذ بالمطار ومدير إدارة الشركة الأفريقية بالمنطقة الشرقية بجولة تفقدية لجاهزية داخل مطار بنينا للوقوف على حهازيته للعمل مجددا.

ومن المتوقع أن يصبح المطار جاهزا لاستقبال الرحلات على الأقل بالحد الأدنى لمتطلبات التشغيل، حيث تطمح الإدارة لزيادة الدعم من الحكومة المؤقتة لاستكمال باقي المشاريع وتنفيذ الخطط المرسومة لتطوير المطار الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية