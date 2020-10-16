إسطنبول.. منتدى اقتصادي ليبي تركي بمشاركة 300 مؤسسة

دشن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا -صباح الخميس- أعمال المنتدى الاقتصاديّ التركي الليبي الأول الذي تستضيفه مدينة إسطنبول بمشاركةٍ واسعة من الطرفين.

تأتي هذه الخطوة ترجمة للتقارب الليبي التركي خلال السنتين الماضيتين -حسب القيمين على المنتدى- وفي الافتتاح قال مرتضى قرنفيل بصفته رئيس المنتدى إنّ ممثلين عن 300 مؤسسة شاركت في المنتدى الأول بينها 100 شركة ومؤسسة تركية و 200 شركة ليبية مثّلَها رجالُ أعمالٍ وتُجارٌ من بينِهم محمد الرعيض رئيسُ الاتحاد العام لغرف التجارةِ والصناعة والزراعة.

وأضاف “قرنفيل” أمام الوفد الليبي أن ليبيا تعد واحدة من بين الدول الأكثر أهمية لبلاده في المنطقة الأفريقية وشمال القارة مبيناً أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2 مليار و 500 مليون دولار خلال العام الماضي 2019م.

وأوضح باشاران بايرق رئيس مجلس اتحاد المصدّرين الأتراك أن الرغبة التركية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين باتت واضحة، معرباً عن نية بلاده رفع حجم التبادل التجاري لأربعة أضعاف، أي مايعادل 10 مليارات خلال السنوات القليلة المقبلة .

وزار وفد تركي رفيع المستوى طرابلس في يونيو الماضي للحديث مع الجانب الليبي عن آلية التعاون الاقتصادي وملفات أخرى وعُقدَ على إثرها اجتماعاتٌ واسعة حضرها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة و رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى جانب وزير المالية فرج بومطاري .. وأبدى من خلالها الجانب التركي الاستعداد لاستكمال مشاريع هجرتها الشركات التركية في عام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية والتي تبلغ قيمتها التعاقدية نحو 16 مليار دولار، فضلاً عن بعض المشروعات التي لم تَشرع في تنفيذها وتبلغ قيمتها كحدٍ أقصى 500مليون دولار، وأشار الوفد إلى أنّ انقرة مهتمة بملف إعادة إعمار ليبيا.

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