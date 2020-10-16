صعود جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار في تداولات آخر الأسبوع

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في تداولات ختام الأسبوع في السوق السوداء بمدينتي “طرابلس وزليتن”؛ بسبب زيادة الطلب بشكل نسبي بسيط على النقد الأجنبي، أمس الخميس.

وتداول التجار الدولار بــ6,220 دنانير مسجلاً ارتفاع قدره أربعة قروش، فيما صعد سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا، مسجلاً 6,240 دنانير بفارق قدره قرشان على سعر “الكاش” في سوق المشير بطرابلس.

حالة الصعود شملت عملة اليورو الذي تداوله التجار بـ 7,220 دنانير فيما بلغت قيمة الجنيه الإسترليني 7,960 دنانير.

أمّا العملات الأخرى؛ فقد صعدت الليرة التركية أمام الدينار الليبي بشكل بسيط وتم تداولها بـ 78 قرشًا لليرة، وسجّل الدينار التونسي صعودًا مقداره ثلاثة قروش وبلغت قيمته 2,260 دينارًا.

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