وصول طائرة الخطوط الأفريقية إلى مطار بنينا قادمة من مطار معيتيقة لأول مرة منذ أكثر من عام

حطّت صباح اليوم الجمعة طائرة الخطوط الأفريقية بمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي قادمة من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من عام كامل.



وبحسب مكتب الإعلام بمطار بنينا فقد هبطت بمدرج المطار رحلة الخطوط الأفريقية رقم قادمة من مطار معيتيقة بطرابلس وتحمل على متنها فريق متكامل من مصلحة الطيران لتقييم الأجهزة والمنظومات وإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتسليم بعض الاحتياجات للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى بين مطاريْ معيتيقة وبنينا منذ أكثر من عام على انقطاع الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي نتيجة الحرب الأخيرة على العاصمة.

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