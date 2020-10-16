“بلومبيرغ”: ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى نصف مليون برميل

سجلت ليبيا ارتفاعًا ملموسًاً في إنتاج النفط بالمقارنة مع مطلع الشهر الجاري، حيث بلغ 500 ألف برميل يوميًا، مع حلول أمس الخميس، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة.

وقالت الوكالة، الرائدة في مجال الطاقة، إن إنتاج حقل الشرارة ارتفع إلى نحو 110 آلاف برميل يوميًا، فيما بلغ متوسط الصادرات خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري نحو 385 ألف برميل يوميًا.

وأشارت “بلومبيرغ”، في تقريرها، إلى أن JPMORGAN CHASE & CO توقّعت أن يبلغ الإنتاج النفطي في ليبيا “مليون برميل يوميًا” مع حلول شهر مارس المقبل، وذلك في حال استمرار الاستقرار الذي تشهده منطقة الحقول والموانئ النفطية.

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