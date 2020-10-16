توجيه تهمة تشكيل عصابة إجرامية إلى “ساركوزي” في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية

وجهت النيابة العامة الفرنسية اليوم الجمعة تهمة تشكيل عصابة إجرامية للرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي” في قضية تمويل ليبي من العقيد “معمر القذافي” لحملته الانتخابية عام 2007.



وقالت وكالة “فرانس برس” إن توجيه الاتهام لساركوزي جاء بعد عدة جلسات استجواب تواصلت لأربعة أيام، لتضاف بذلك هذه التهمة إلى ثلاث تهم أخرى موجهة للرئيس الفرنسي الأسبق في ذات القضية.



ويتهم القضاء الفرنسي ساركوزي بعدة تهم من بينها الفساد وإخفاء الأموال العامة والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية بعدما تلقى أكثر من 20 مليون يورو من “القذافي” في الانتخابات الفرنسية عام 2007.

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