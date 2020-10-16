“كورونا” يُؤجل إطلاق “قوافل السلام” إلى ليبيا

أعلن رئيس مجلس رجال الأعمال التونسيين والليبيين، عبد الحفيظ السكروفي، أن المجلس يسعى لإطلاق قوافل سلام إلى طرابلس، تتحرك من تونس ومصر وتركيا وجنوب ليبيا، وتضمّ مهجّرين ليبيين.

وذكر “السكروفي” أن هذه التحركات ستنفذ على الأرض من خلال التعاون والتفاهم مع منظمات مدنية تونسية وليبية.

وأشار إلى أن القوافل ستضمّ ليبيين مدنيين مهجّرين في كل من تونس ومصر.

وكشف عن تأثير تفشي وباء فيروس “كورونا” على إرجاء هذه المبادرة التي كان من المقرر تنفيذها في وقت سابق.

وقد أُخطرت منظمة الأمم المتحدة والسلطات الرسمية في الدول المذكورة بشأن تسيير هذه القوافل وإحاطتها إلى طرابلس؛ من أجل اتخاذ ما يلزم من تسهيلات.

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