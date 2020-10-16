مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يبحث آليات الاستثمار داخل الدول الأفريقية

ناقش رئيس مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح، رفقة المدير العام لمصرف الساحل والصحراء، الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتمحور حول الاستثمار في أفريقيا وتسهيل العمليات المصرفية أمام أصحاب الأعمال الليبيين.

كما بحث الطرفان آليات الاستثمار داخل الدول الأفريقية باعتبار أفريقيا أرضا خصبة للتبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع بمختلف أنواعها.

يشار إلى أن مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة أحد أكبر الفروع المالية والمصرفية لتجمع دول الساحل والصحراء، حيث تمتلك ليبيا حصة منه تصل إلى 70% بينما تملك 14 دولة أفريقية بقية الحصة وبنسب متفاوتة كما يمتلك المصرف ما نسبته 80 % من مصرف الواحة والذي يعد أحد استثمارات المصرف في ليبيا.

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