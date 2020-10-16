الاتحاد الأوروبي: اعتقال “البيدجا” المتهم بالاتجار بالبشر وتهريب النفط حدث مهم لمستقبل ليبيا

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بليبيا “خوسيه ساباديل” اليوم الجمعة إن اعتقال “البيدجا” المتهم بالاتجار بالبشر وتهريب النفط، وإدراج اسم “بريغوزن” المرتبط بعمليات مجموعة “فاغنر” الروسية ضمن نظام عقوبات مجلس الاتحاد الأوروبي، يعتبران حدثان مهمّان لمستقبل ليبيا.



وأضاف “ساباديل” في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “البيدجا” قد تم إدراج اسمه منذ فترة في قائمة عقوبات الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي لتورطه في الاتجار بالبشر وتهريب النفط، واعتقاله مرحب به وهو علامة على تعزيز حكومة الوفاق الوطني لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومنع المعاملة غير الإنسانية للمهاجرين واللاجئين.



وتابع قائلا: إن إدراج اسم “بريغوزين” على قائمة عقوبات مجلس الاتحاد الأوروبي جاء بسبب أنشطة مجموعة “فاغنر” في ليبيا التي تهدد السلام والاستقرار والأمن، حيث تشمل العقوبات حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول، والحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.



وأشار “ساباديل” إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لاستخدام نظام العقوبات الخاص به لدعم العملية السياسية في ليبيا، وردع الأعمال التي ارتكبت في الماضي والحاضر التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل عملية الانتقال السياسي السلمي.

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