صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الديون السيادية بشكل “كارثي”

قال صندوق النقد الدولي إن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في عام كورونا الحالي، إلى ما يقرب من 100 % من إجمالي الناتج العالمي السنوي.

ونشر الصندوق تقريرًا له أشار فيه إلى أن الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا تقدر بـأكثر من 11 تريليون دولار على مستوى العالم، أي ما يعادل أقل قليلا من 12 % من إجمالي الناتج العالمي.

وينقسم هذا المبلغ إلى نصفين، أحدهما في النفقات الحكومية مثل التخفيضات الضريبية، والنصف الأخر يتكون من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ نقدي في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.

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