اقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الديون السيادية بشكل “كارثي”

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال صندوق النقد الدولي إن الديون السيادية ستصل إلى مستوى قياسي في عام كورونا الحالي، إلى ما يقرب من 100 % من إجمالي الناتج العالمي السنوي.

ونشر الصندوق تقريرًا له أشار فيه إلى أن الموارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا تقدر بـأكثر من 11 تريليون دولار على مستوى العالم، أي ما يعادل أقل قليلا من 12 % من إجمالي الناتج العالمي.

وينقسم هذا المبلغ إلى نصفين، أحدهما في النفقات الحكومية مثل التخفيضات الضريبية، والنصف الأخر يتكون من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ نقدي في رؤوس الأموال للشركات المهددة اقتصاديا.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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