معهد النفط الليبي يعقد اجتماعه الفني للعام 2020

عقد المسئولون بمعهد النفط الليبي أمس الخميس بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس الاجتماع الفني للعام 2020 وذلك لمناقشة أبرز المواضيع التي تهم المعهد ومن بينها الخطط المستقبلية والميزانيات اللازمة للعام 2021.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضره مدير عام الإدارة العامة للصناعات النفطية “خالد جويلي” ورئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط “منصور امطير”، استعراض التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا التي تم اتخاذها بالمعهد، ومناقشة نشاطات البيئة والتصنيع والمعلومات الفنية وتقنية المعلومات والحاسب الآلي لأهم المشاريع المنجزة وبعض الدراسات التي يتم تنفيذها حسب الخطة المعتمدة ومدى جاهزية المعهد لتنفيذ الأعمال المناطة به، إضافة للخطط المستقبلية والميزانيات اللازمة للعام 2021.

وأكد المجتمعون على ضرورة الاهتمام بسلامة العاملين وتوفير معدات السلامة وجاهزية منظومات الإطفاء، وأهمية التواصل المباشر بين الإدارات المختصة بالمعهد ونظيرها بالمؤسسة لحلحلة المواضيع العالقة وتذليل الصعاب لسرعة تنفيذ الدراسات المعتمدة، وشددوا على أهمية دعم المعهد لكونه الذراع الفني للمؤسسة وشركاتها.

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