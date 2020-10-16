الدولار يسجل تغييرا طفيفا والعملات تحافظ على ارتفاعها مقابل الدينار.. أخر الأسعار

سجل سعر الدولار الامريكي تغييرا طفيفا مقابل الدينار الليبي بينما حافظت العملات الأجنبية والعربية على ارتفاعها في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الجمعة.

بينما شهدت اسعار الذهب اليوم في ليبيا استقرارا امام الدينار.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعه خلال الأيام الماضية، لإرتفاع الطلب على شيكات الصكوك ، بعد القرار الذي جاء به النائب العام بأمر القبض على مدير مصرفي الجمهورية والصحاري.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 16-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.20 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.22 دينار

اليورو = 7.22 دينار

الجنية الإسترليني 7.96 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.26 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 277 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 323 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 369 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.60 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.15 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “مصرف الجمهورية”.

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