“الصور” يوقف أي إجراء مالي خاص بمشتريات الجائحة كورونا

كشف مدير مكتب الإعلام بمكتب النائب العام “عبد المنعم الهوني” اليوم الجمعة لصحيفة صدى الاقتصادية عن مراسلة من رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” إلى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني “خليفة البكوش” بشأن المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

ووفقاً “للصور” فقد بين خلال مراسلته إيقاف تنفيذ أي معاملات مالية، مشيرا إلى أن ذلك جاء استنادا إلى محاضر اللجنة الاستثنائية المشكلة من قبل المجلس الرئاسي.

وبين رئيس قسم التحقيقات أن ذلك القرار جاء بسبب التجاوزات التي شابت أعمال لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية