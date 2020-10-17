اقتصاد

تركيا تؤكد دخول مذكرة التفاهم لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا حيز التنفيذ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكدت وزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان” دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ منذ الـ24 من أغسطس بموجب مرسوم رئاسي.

وأوضحت ” بكجان” – في تغريدة لها – الجمعة، أن الشركات التركية قادرة على إنهاء العمليات التجارية للمشاريع غير المكتملة من خلال بدء المفاوضات مع أصحاب الأعمال الليبيين.

يذكر أن وزيرة التجارة التركية “روهصار بكجان” وقعت في، الــ13 أغسطس الماضي مع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي مذكرة تفاهم بخصوص المشاريع التركية المعلقة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك