تصدير مليون برميل نفط و13 ألف طن من الأمونيا عبر منائي الزويتينة والبريقة

ذكر مكتب الإعلام بمينائي البريقة والزويتينة بأن الأخير يستعد لتصدير مليون برميل من النفط الخام عبر الناقلة Nordic Breeze التي تحمل العمل الليبيري، حيث من المتوقع أن تكون وجهتها للسوق الأوروبي.

وأضاف المكتب في بيان، بأن ميناء البريقة استقبل في نفس الوقت الناقلة Trammo Paris الحاملة للعلم الليبيري أيضا، حيث قامت بشحن كمية من مادة الأمونيا تقدر بحوالي 13 ألف طن متوجهة بها نحو مالطا.

ونشر مكتب الإعلام بمينائي البريقة والزويتينة تفاصيل أخرى حول عمليات الصيانة التي تجري على قدم وساق في الموانئ الواقعة بمنطقة الهلال النفطي، حيث من المتوقع أن تساهم في تسريع عمليات الشحن ونقل النفط الخام من الحقول إلى ناقلات النفط المختلفة.

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