اقتصاد

ميناء طبرق يستعد لتصدير 3 آلاف طن خردة

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت عدد من السفن التجارية إلى ميناء مدينة طبرق؛ بعضها محمل بسلع وأخرى لشحن الخردة.

ودخلت السفينة “سي كوين ” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا” إلى منطقة الرسو وعلى متنها أكثر من أربعة آلاف طن من الإسمنت المستورد لصالح القطاع الخاص.

بيانات الميناء الحديثة؛ أوضحت وصول الباخرة ” ياسمين ” التابعة للوكيل الملاحي “شركة النقاء”، وعلى متنها أكثر من ستة آلاف طن من القمح.

واستقبل الرصيف سبعة ناقلة الخردة “سكاي فرند شوب” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الحريقة كمبوت”؛ تمهيدًا لشحن نحو ثلاثة آلاف طن من الخردة، فيما لم تشر إدارة الميناء إلى وجهة التصدير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك