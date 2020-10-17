ميناء طبرق يستعد لتصدير 3 آلاف طن خردة

وصلت عدد من السفن التجارية إلى ميناء مدينة طبرق؛ بعضها محمل بسلع وأخرى لشحن الخردة.

ودخلت السفينة “سي كوين ” التابعة للوكيل الملاحي “أمل ليبيا” إلى منطقة الرسو وعلى متنها أكثر من أربعة آلاف طن من الإسمنت المستورد لصالح القطاع الخاص.

بيانات الميناء الحديثة؛ أوضحت وصول الباخرة ” ياسمين ” التابعة للوكيل الملاحي “شركة النقاء”، وعلى متنها أكثر من ستة آلاف طن من القمح.

واستقبل الرصيف سبعة ناقلة الخردة “سكاي فرند شوب” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الحريقة كمبوت”؛ تمهيدًا لشحن نحو ثلاثة آلاف طن من الخردة، فيما لم تشر إدارة الميناء إلى وجهة التصدير.

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