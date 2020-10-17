اقتصاد

ارتفاع عدد الشاحنات التجارية القادمة إلى ليبيا عبر “امساعد”

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مسؤول يعمل في منفذ امساعد البري مع مصر، في تصريح لـ 218، إن عدد شاحنات السلع والبضائع القادمة إلى ليبيا؛ ارتفع مع منتصف شهر أكتوبر الجاري إلى 230 شاحنة يوميًا.

وأشار المصدر إلى أن حمولة الشاحنات تحوي سلعًا متنوعة؛ بينها مواد بناء مختلفة وخضروات وفواكه، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 750 مليون دولار، وفقًا لبيانات مصرية رسمية.

وكانت سلطات البلدين قد أغلقت الحدود البرية في الاتجاهين، أواخر الربع الأول من العام الجاري؛ تخوفًا من انتشار فيروس “كورونا”، قبل أن تعود وتفتح الحدود البرية بشكل تدريجي وصولاً إلى الفتح العام قبل نحو شهرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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