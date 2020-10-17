ميناء الزويتينة يستقبل ناقلة نفط لشحن مليون برميل نفطي

أخبار ليبيا24

استقبل ميناء الزويتينة النفطي اليوم السبت ناقلة نفط لشحن مليون برميل من النفط الخام، حيث قالت إدارة الميناء، إن ناقلة النفط الخام “نورديك بريزي” التي ترفع علم ليبيريا ستشحن كمية قدرها مليون برميل.

ونشر، حساب تابع لميناء الزويتينة على فيسبوك، تسجيل فيديو، يظهر عملية دخول الناقلة إلى الميناء استعدادًا لشحن الكمية.

وفي 22 سبتمبر الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي في شرق البلاد، بعد إجراء تقييم أمني للوضع في الميناء والحقول المتصلة.

أتى ذلك بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، السماح باستئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد أكثر من 240 يوما من الإغلاق.

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