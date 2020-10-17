الحكومة الليبية تستعد لصرف مرتبات سبتمبر.. وتعلن الموعد

وجّهت وزارة المالية في الحكومة الليبية خطابًا لكافة مراقبي مكاتب الخدمات المالية بالبلديات؛ بأنها ستباشر إحالة مرتبات شهر سبتمبر الماضي لكافة القطاعات الممّولة من الخزانة العامة؛ اعتبارً من يوم الأحد المقبل، وإلى حين الانتهاء من الإجراءات الإدارية لصرف المرتبات.

وأهابت الوزارة بكافة مكاتب مراقبي الخدمات المالية، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”؛ مطالبة بتكليف مندوبين عن مكاتب المراقبة لاستلام الصكوك، وفق الجهات الإدارية التابعة لكل منهم.

وكان وكيل وزارة المالية في الحكومة الليبية، امراجع غيث، قد قال في تصريح لـ 218، الأسبوع الماضي إن الوزارة ستحيل مرتبات شهر سبتمبر الخاصة بموظفي القطاع العام هذا الأسبوع.

ويبلغ إجمالي قيمة المرتبات التابعة للحكومة الليبية 400 مليون دينار شهريًا لكافة العاملين في القطاعات وفقًا لبيانات العام الماضي، تحيل منها حكومة “الوفاق” 177 مليونًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية