توقعات بارتفاع عجز الموازنة في تونس لأعلى مستوى منذ 40 عاماً

تتوقع السلطات التونسية أن يرتفع عجز الموازنة في البلاد 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19، ويعتبر هذا أعلى مستوى لعجز الموازنة منذ نحو 40 عاما.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن تونس تهدف لخفض العجز إلى 7.3 بالمئة في 2021 المقبل ، يأتي ذلك في الوقت الذي تأمل فيه أن يبدأ اقتصادها في التعافي من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا العام.

وأوضح المسؤول أن “تونس تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% في العام المقبل مقارنة مع توقعات بانكماش قياسي 7% هذا العام بحسب مسودة موازنة 2021”.

وأضاف أن حاجة تونس من الاقتراض في العام المقبل تقدر بنحو 19.5 مليار دينار، من بينها ستة مليارات دولار مرجحا أن تتم تغطيتها بقروض أجنبية.

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