اقتصاد

نفط ليبيا يربك حسابات “أوبك”.. ووثيقة مسربة تكشف التفاصيل

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خطفت عودة إنتاج النفط في ليبيا الأنظار ودخلت بقوة في حسابات منظمة أوبك التي تم في أروقتها تداول وثيقة وصفتها وكالة رويترز بالسرية جاء فيها أن أوبك قلقة من تداعيات الموجة الثانية من كورونا تزامنا مع ارتفاع الإنتاج الليبي الذي بلغ مع حلول الأسبوع الماضي نصف مليون برميل يوميا.

ورجحت وثيقة أوبك المسربة أن يبلغ الإنتاج النفطي في ليبيا أعلى من مستويات المليون برميل يوميا خلال أشهر معربة عن تخوفها إذ ربما يحدث ذلك فائض في الإنتاج العالمي بمقدار 200 ألف برميل يوميا، الأمر الذي ربما يهوي بأسعار النفط العام المقبل.

وعززت تقارير الوكالة الرائدة في مجال الطاقة بلومبيرغ، مخاوف أوبك، حيث قالت في أحدث تقرير لها حول ليبيا إن إنتاج حقل الشرارة ارتفع خلال الساعات الماضية إلى نحو 110 آلاف برميل يوميًا فيما بلغ متوسط الصادرات خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري نحو 385 ألف برميل يوميًا.

وأشارت “بلومبيرغ”، في تقريرها، إلى أن JPMORGAN CHASE & CO توقّعت أن يبلغ الإنتاج النفطي في ليبيا “مليون برميل يوميًا” مع حلول شهر مارس المقبل وذلك في حال استمرار الاستقرار الذي تشهده منطقة الحقول والموانئ النفطية الأمر الذي يطابق ما ورد في وثيقة أوبك المسربة وسط تساؤلات هل عودة الإنتاج الليبي النفطي لمستويات أعلى من مليون برميل يوميا مطلع عام 2021 سيربك أسعار النفط العالمية الأمر الذي قد يضعها على قائمة حسابات خطط المنظمة لخفض الإنتاج مستقبلا لتفادي أي هبوط في الأسعار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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