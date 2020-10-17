مصلحة المطارات تعلن عن تدشين الأساسيات الخاصة بمشروع صالة الركاب بمطار طبرق

أعلنت مصلحة المطارات بالمنطقة الشرقية عن شروع شركة جنرال وورك ليبيا في تدشين الأساسات الخاصة بمشروع صالة الركاب الجديدة بمطار طبرق الدولي.

وكانت المصلحة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع انشاء صالة الركاب جديدة بمطار طبرق منذ 11 يونيو بمساحة 2000 متر مربع .

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