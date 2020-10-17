أبرز توصيات المنتدى الاقتصادي الليبي التركي

شهد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول حضور ومشاركة واسعة لأكثر من ثلاثمائة مشارك من ليبيا وتركيا ،بالإضافة إلى عقد عدد تسعون لقاءاً تجارياً تقابلياً بين المؤسسات الليبية والتركية ،وإنجاز عدد إثنان وأربعين اتفاق تبادل تجاري وتعاون بين المؤسسات الليبية والتركية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي والتركي للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى الاهتمام الملحوظ للمؤسسات الرسمية التركية بهذا الحدث ومخرجاته.

كما أطلق المنتدى عدة توصيات تتضمن حثّ السلطات في البلدين بالسير قدماً في آفاق التعاون الاقتصادي الممكنة ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 23 أغسطس الماضي بين وزير التخطيط المفوّض عن الجانب الليبي ووزيرة التجارة عن الجانب التركي، والسعي لتهيئة المناخ للدخول في شراكات إستراتيجية حقيقية بين الجانبين.

بالإضافة إلى والاستفادة من التجربة التركية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الليبي والاقتصاد التركي معاً.

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