اقتصاد

بلدية سرت تواصل استقبال شحنات السلع التموينية المخصصة للجمعيات

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المكتب الإعلامي لبلدية سرت إن الشاحنات المحملة بالسلع التموينية استمرت بالوصول إلى مخازن مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار في سرت، وهي مخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالبلدية.

وأكد مدير إدارة المكتب الإعلامي أن استلام هذه الشحنات يتم تحت إشراف مراقبة الاقتصاد بالبلدية.

ومن جهته أكد مدير مكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت أن السلع التي وصلت هي زيت الطهي والطماطم بالإضافة إلى الأرز والسكر.

وأضاف المكتب الإعلامي أن مراقبة الاقتصاد ستباشر في توزيع أوامر الشراء على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ابتداء من يوم غد الأحد.

يذكر أن المجلس التسييري للبلدية قد تواصل مع إدارة الصندوق بالمنطقة الشرقية التابعة لوزارة الاقتصاد والتي وعدت باستمرار تدفق كافة السلع المخصصة للجمعيات بسرت رغم تأخرها بحسب المكتب الإعلامي لبلدية سرت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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