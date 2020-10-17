ميناء الزويتينة يستقبل مليون برميل من النفط الخام

استقبل ميناء البريقة النفطي اليوم السبت ناقلة الأمونيا Trammo Paris والتي ترفع علم ليبيريا، وتحمل على متنها شحنة من الأمونيا تبلغ كميتها نحو 13 ألف طن، بحسب الصفحة الرسمية لمينائي البريقة والزويتينة النفطي.

وفي السياق ذاته استقبل ميناء الزويتينة النفطي ناقلة النفط الخام nordic breeze التي ترفع علم ليبيريا وتحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام.

وكان ميناء الزويتينة قد أشار إلى أن طول فترة الركود وتوقف عمليات الشحن قد تتسبب في حدوث مشاكل فنية مشيدا في الوقت نفسه بجهود العاملين بقسم الشؤون البحرية .

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