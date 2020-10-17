أردوغان: تركيا ترفع تقديراتها لاحتياطيات حقل البحر الأسود لأرقام ضخمة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن تركيا ترفع تقديراتها لاحتياطيات حقل البحر الأسود إلى 405 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال الرئيس التركي في تصريحات تابعها “ديجيتال ميديا ان ار تي”، (17 تشرين الاول 2020)، إن بلاده اكتشفت 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، مؤكدا أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة “تونا -1” بحقل صقاريا (بالبحر الأسود) بلغ 405 مليارات متر مكعب.

وأكد أن الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود هو أكبر مصدر للطاقة لتركيا حتى الآن.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل عمليات البحث عن الموارد في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

من جهة أخرى، قال أردوغان “لقد فتحنا باب عصر جديد عبر التصدي لجهود إقصاء تركيا عن موارد الهيدروكربون شرقي المتوسط”، وأضاف: “إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا عادلا في شرق المتوسط فسيكون ذلك إعلانا رسميا بأن نهاية دوره باتت وشيكة”.

وكان أردوغان أعلن في 21 أغسطس الماضي، عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، مشيرا إلى أن الكشف هو الأكبر في تاريخ تركيا حتى الآن، بإجمالي 320 مليار متر مكعب.