لجنة مكافحة كورونا بالمنطقة الشرقية توافق على فتح المجال الجوي للطيران الداخلي والخارجي

وافقت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية اليوم السبت، على فتح المجال الجوي الليبي للطيران الداخلي والخارجي مع الإلتزام بإجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة، فإن رئيس اللجنة الفريق ركن عبدالرازق الناظوري وافق على فتح المجال الجوي للطيران الداخلي والخارجي حسب الإجراءات الاحترازية المتفق عليها مع اللجنة الطبية الاستشارية وحسب إمكانيات شركات الطيران، إضافة إلى التأكيد على الشركات الناقلة ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية سواء من المطارات المحلية أو المطارات الأجنبية، مع ضرورة التنسيق مع جميع الدول في تحديد المختبرات التحليلية المعتمدة لديهم بخصوص فيروس كورونا.

وأضاف البيان بأن الاجتماع الموسع تناول كيفية العمل على عقد اجتماع طاري مع كل الأجهزة الأمنية والعسكرية العاملة بالمنافذ الجوية للتأكيد على إلتزامها بالقوانين واللوائح التي تنظم اختصاص كل جهاز، إضافة إلى التأكيد على معاقبة المخالفين للقوانين واللوائح المعمول بها بالمنافذ الجوية وتفعيل وظيفة مكتب التسفير العسكري وتفعيل اختصاصه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة حيال تسفير أفراد القوات المسلحة، مع الابتعاد عن البيروقراطية في العمل الإداري داخل المنافذ الجوية والنظر في مرتبات موظفي الشركات العاملة بالمنافذ الجوية المتأخرة منذ فترة طويلة التأكيد على التعاقد مع شركة الودان العالمية لمنح كروت الصعود إلكترونياً.

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