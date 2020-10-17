تباين العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وتراجع الذهب.. أخر الأسعار

سجل سعر الدولار الامريكي والعملات الاجنبية استمرارها على ارتفاع مقابل الدينار الليبي على الرغم من تراجعها الطفيف في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت.

بينما شهدت اسعار الذهب اليوم في ليبيا تراجعاً طفيفاً امام الدينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 17-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.20 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.22 دينار

اليورو = 7.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.85 دينار

الليرة التركية 0.78 دينار

الدينار التونسي 2.24 دينار

الجنية المصري 0.39 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 275 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 320.8 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 366.6 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.70 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.60 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق =7.15 دينار “مصرف الامان”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.05 دينار “مصرف الجمهورية”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي