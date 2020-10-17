اقتصاد

برنامج لزراعة الأصناف المهددة بالإنقراض

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية، اتفاقا مع مركز البحوث الزراعية والحيوانية للبدء في برنامج زراعة الأنسجة للأنواع والأصناف المهددة بالانقراض مثل، العرعر الفنيقي وبعض أنواع التمور، على أن يتم تنفيذ البرنامج عن طريق محطة الصفصاف البحثية في البيضاء.

ويعود تاريخ إنشاء محطة الصفصاف البحثية، إلى العام 1933، وهي تابعة لمركز البحوث الزراعية بالمنطقة الشرقية.

وقام وفد من الوزارة بزيارة المحطة في وقت سابق، للاطلاع على كيفية العمل بها والتي شهدت تنفيذ العديد من الأبحاث والتجارب لتحسين إنتاح حبوب الشعير والقمح وبعض البقوليات، وتعتبر مركزا لطلبة الماجستير كبيت من بيوت الخبرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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